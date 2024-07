Rosanna Cancellieri bacchetta Emma: critiche che accendono uno scontro

Nei suoi ultimi show Emma Marrone ha sfoggiato dei look molto particolari, ma che non sempre sono stati apprezzati dal pubblico. La cantante ha risposto alle critiche dal palco della Fiera della Musica di Azzano. Proprio di questa polemica si è occupata ieri Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News e in studio con lei c’erano Elisa D’Ospina, Rosanna Cancellieri e Alessandro Cecchi Paone.

La D’Ospina ha preso le difese di Emma e le ha anche dato il merito di aver contribuito alla lotta contro il bodyshaming (anche se in realtà queste erano più critiche ai look). Rosanna Cancellieri invece ha fatto qualche appunto alla cantante e le ha consigliato di cambiare stile, perché gli abiti che indossa ultimamente non le donerebbero.

Rosanna Cancellieri su Emma: “Che si valorizzi un po’ di più”.

“Viviamo in un mondo dell’iper vanità e dell’iper narcisismo.I social sono in veicolo terrificante e sono diventati un’arena pericolosissima. ogni critica diventa la possibilità di lapidare chiunque. I canoni estetici cambiano a seconda delle culture e del tempo. La perfezione non esiste e lo sappiamo ed è divertente è la battuta di Emma: “E se la perfezione esiste c’ha contribuito più di un chirurgo estetico”. Però è pur vero, permettimi di dire questa cosa fuori dal coro, c’è la possibilità di perfezionarsi. Tutti noi abbiamo dei punti positivi e altri negativi, delle cose contro e delle cose a favore. Il bodyshaming è una scemenza, sono cialtroni quelli che criticano in modo violento. Però un momento, è chiaro che tutto dobbiamo saperci valorizzare e saperci guardare con occhi critico. Certe cose ci stanno male, non c’è niente da fare. Emma è da lodare, ma dovrebbe cambiare modo di vestire. Con tutta la simpatia per lei devo dirlo. Emma, valorizzati meglio, perché ha molto da valorizzare, altrimenti giustifichiamo tutto qua. La sua libertà? La bellezza bisogna conquistarla”.

Elisa D’Ospina è subito intervenuta: “No aspetta, non è giusto limitare la persona. La mia libertà non va limitata“. Anche Cecchi Paone ha detto la sua: “No, dobbiamo dirlo, chi fa bodyshaming è un mostro!”.