Rosanna Banfi ricorda la lotta contro il tumore: “Non mi riconosco”

La maggior parte delle persone conosce Rosanna Banfi per essere la figlia di Lino Banfi. Circa dieci anni fa, l’attrice si è trovata costretta a combattere una lunga lotta contro il tumore. In un recente post di Facebook, riaffiora il ricordo di quel brutto periodo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Circa dieci anni fa, la vita di Rosanna Banfi cambiava per sempre. La figlia di Lino Banfi aveva scoperto di avere un tumore e da lì in poi è iniziata una lunga lotta. La celebre attrice ha fortunatemento sconfitto la malattia e adesso è in ottima salute.

Tuttavia, in un recente post pubblicato sul suo profilo Facebook, l’attrice ha fatto riemergere il ricordo della malattia condividendo una foto di quel delicato periodo con tutti i suoi fan. Queste sono state le sue parole:

Fb mi ha ricordato questa foto. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… ecco riconosco gli orecchini. È stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni. La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole.

Quando avvenne la scoperta della malattia, la figlia di Lino Banfi aveva 45 anni:

Mi sono accorta della presenza di una piccola pallina dura mentre facevo il bagno, era il Natale del 2009. Tutto sommato la cosa non mi preoccupava troppo, e un mese dopo, senza particolare ansia, feci una mammografia che diede risultato negativo. Solo per scrupolo, feci anche una ecografia mammaria.

Adesso la donna è in buone condizione di salute, continua a fare visite di controllo ed è molto attiva per stimolare il pubblico alla prevenzione. Inoltre, per la decima volta è stata la madrina di Race for The Cure: