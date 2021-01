Che qualcosa non andasse tra Rosalinda Cannavò e Giuliano lo avevamo già capito quando lei era rimasta quasi impassibile all’ultima sorpresa ricevuta. La gieffina dopo ave visto il video del fidanzato aveva anche detto di essere confusa e di non volere un rapporto come fratello e sorella. Ieri sera l’attrice siciliana è crollata e confidandosi con i suoi coinquilini ha detto di avere tanti dubbi su Giuliano.

“Io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Io so quanto valgo. […] Se mi manca? Sì, ma sono stanca. Non sento un noi. Non lo voglio ferire con queste parole, perché so bene che sono forti. Lui vuole rimanere nella mia vita, ma alle sue condizioni, è così ragazzi. […] Sento che non c’è un noi, non c’è un progetto di vita”.

Giulia Salemi è intervenuta ed ha consigliato all’amica di riflettere bene se vuole che la sua storia vada avanti o meno: “Lui potrebbe non essere l’uomo della tua vita. Secondo me non sei più disposta ad accettare tutto. Fuori non è detto che tu voglia andare avanti. La vita è breve e i nostri anni sono preziosi. Se tu li dedichi a una persona che non fa per te, è una privazione. Uno deve stare bene, se uno deve stare male per avere un partner è meglio finirla. Questi sono anni che non tornano mai più. Devi capire se lo ami e ne vale la pena o meno. Qualsiasi cosa dovrai affrontare fuori io sarò al tuo fianco. Ci sono io Rosalinda, ti ospito, potrai dormire da me quando vorrai“.

Lunedì vedremo un confronto tra la Cannavò e Giuliano?



La crisi di Rosalinda, i video.

Rosalinda: “Não preciso de ninguém para construir uma nova vida para mim … sei o que me espera … no passado isso poderia ter me assustado, mas agora não tenho mais medo … sei o que valho”

