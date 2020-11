Rosalinda è in crisi perché durante la chiacchierata con i genitori e la sorella nessuno le ha parlato del fidanzato. La gieffina crede che Julian Condor abbia deciso di chiudere con lei per qualcosa che ha visto al GF Vip o per dei gossip nati fuori dal reality. L’ex farlocca di Garko ha detto che vorrebbe un segno da parte del compagno e il fatto che non arrivi nulla alimenta la sua insicurezza.

“Se sono sicura del suo sentimento? Non lo so. Comunque a prescindere avrei bisogno proprio di capire cosa pensa. Pure io devo capire un po’ di cose. Però posso capire solo vedendolo. Mi manca un sacco. Non mi manca la routine con lui, mi manca lui. Perché è sempre stato un mio punto di riferimento. La cosa più importante che ha fatto è stare accanto a me quando nessuno stava accanto a me. Perché non si fa sentire? Non mi sta mandando nessun segno. Anche i miei genitori non mi hanno detto nulla di lui. Forse c’è qualcosa che non va”.

Oggi Julian ha deciso di parlare ed ha rassicurato i fan dell’attrice siciliana.

“Non volevo parlare perché non mi piace espormi. Se non mi avete visto al GF è perché non mi è stato permesso. Non significa che non faccio niente. Purtroppo non mi permettono di andare. Parlo di settimana, io tento di farmi vedere e sentire. La nostra relazione è tutto ok. Spero che lei se ne renda conto e torni ad avere lucidità. Non voglio creare polemiche o attaccare altri, lei saprà uscire da situazioni dov’è adesso. Però ripeto che sono tranquillo sulla nostra storia”.

Ma perché gli autori dovrebbero farlo rientrare in casa? L’ha già fatto una volta e ci sono ancora concorrenti che non hanno visto dal vivo i loro partner manco mezza volta.

Rosalinda sul fidanzato: non metto in dubbio il suo amore, ma la sua pazienza, io lo so che lui prova in bene immenso per me. Dayene: guarda che l’amore è anche aspettare e non cercare di modificare l’altra persona. Dayane consolarmi la vita💥#gfvip pic.twitter.com/y15u6WAFYQ — Maya💫 (@Trash20202) November 18, 2020

