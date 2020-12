Rosalinda Cannavò e Mario Ermito hanno condiviso con la Ares Film due set, quello de Il Peccato e la Vergogna e quello del remake de Il Bello delle Donne e quando ieri sera si sono rivisti nella casa del Grande Fratello Vip fin da subito hanno ritrovato il loro feeling.

Mario, dopo aver confessato di essersi mangiato le mani per non averle chiesto il numero, si è lasciato andare ad una serie di complimenti fino allo strano “hai una buona memoria da attrice”.

Qua la nostra Rosalinda ha rivestito i panni di Adua Del Vesco e fra mille #AresGateVibes l’ha guardato intensamente negli occhi ed ha risposto “Ex attrice, tu sai perché”.

“Le ragioni del suicidio le sa lui. Io le posso sapere e le tengo per me. Sai cos’è? A volte non ti rassegni, non lo accetti. Io a volte penso che non è accaduto quello che è accaduto e che lui magari è lontano, in un’altra città. Quando arrivano questi periodi mi ricordo dei momenti, delle cose. A quanto lui ci teneva che io andassi in Sicilia a Natale, perché non voleva che io vedessi che faceva questo gesto. Infatti qualche giorno prima mi scrisse un messaggio e mi disse “Quando torni a Roma?”.