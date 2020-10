Con l’uscita di Matilde Brandi e il regno sempre più instabile di Elisabetta Gregoraci, gli equilibri al GF Vip stanno cambiando. Il pubblico sta buttando fuori uno ad uno i concorrenti della stanza blu e nella casa ormai se ne sono resi conto tutti (sarà per questo che recitano sempre più spesso l’angelo santo?).

“Mi sono persa tanto, per cosa? Molto spesso ci siamo fatte influenzare da altre persone.Dai è vero. Quindi a priori stavamo lontane dagli altri, è così. Dal momento che ho detto ‘basta voglio vedere con i miei occhi e voglio giudicare ed avere delle opinioni sugli altri per quello che io sento. Non perché quella mi dice che quella persona è così e l’altro dice che è in quel modo. Mi sono aperta e ho detto ‘cavolo!’. Veramente, ho davanti persone belle e non sto dando loro la possibilità perché altre mi dicono ‘non ti fidare’. Sarà capace da sola di capire se posso fidarmi?!”