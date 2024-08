Rosalinda Celentano non sente Adriano da mesi e bacchetta Alessandra

Negli anni Rosalinda Celentano ha parlato in più occasioni del suo rapporto complicato con il padre Adriano: “In cosa è stato padre? In niente, lo è stato come tutti i grandi artisti, delle colonne importanti, ma distratto. Non c’era lui ad asciugare le mie lacrime. Ma va bene così non voglio parlare troppo di questo. Se ho vissuto per strada? Sì, per me non esistono barboni ma persone che vivono in strada e fanno scelte, e io per un periodo ho vissuto con loro. Credo sia stata una scuola. Inoltre ho sempre avuto come compagna la morte per molti anni. Bisogna vivere la vita come un dono nel bene e nel male“.

Rosalinda Celentano sul padre e la cugina Alessandra.

In un’intervista rilasciata a Mow Mag, Rosalinda Celentano ha dichiarato di non sentire il padre da mesi e ha detto la sua anche sulla cugina Alessandra e sulla sua “pesantezza” ad Amici: “Se sento mio papà? Il 6 gennaio, per il compleanno di mio padre, gli ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto. Se sono otto mesi che non sento i miei genitori? Preferirei non soffermarmi su questo. Se ho mai visto mia cugina Alessandra ad Amici? Sì, certo. Alessandra è molto più simpatica di quanto sembri, anche se sul lavoro deve essere inflessibile. Certo, potrebbe usare parole meno pesanti“.

La donna ha poi spiegato come mai in passato ha detto di non credere nell’omosessualità: “Come mai ho detto che non credo nell’omosessualità? Non credo nella necessità di incasellare le persone dentro categorie predefinite. Ritengo che l’amore non conosca confini di genere. Un uomo può innamorarsi di un uomo così come di una donna, e lo stesso vale per una donna. Non c’è alcuna differenza. Se poi qualcuno vuole etichettarmi come una donna omosessuale, è affar suo. I Pride? Non riesco a immaginarmi su un carro, in mezzo a una parata, a festeggiare, come se ostentassi un trofeo. L’amore è un sentimento intimo che, a mio avviso, si celebra in un contesto privato, tra amici stretti, con la persona che si ama“.