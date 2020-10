Rosalinda Celentano e Tina Hoffmann si sono baciate nel backstage di Ballando con le Stelle, anche se sarebbe più corretto dire che è stata Rosalina a rubare un bacio sulle labbra alla ballerina Tina.

Il fatto è avvenuto immediatamente dopo aver ballato il tango durante la diretta di Ballando con le Stelle quando – euforiche per l’incetta di voti ottenuti dalla giuria – sono tornate in camerino.

Nella Instagram Story condivisa per i fan dall’insegnante di danza, vediamo Rosalinda Celentano che prova in ogni modo a strappare un bacio sulle labbra a lei. La ballerina inizialmente si ritrae ma al terzo tentativo cede e si lascia baciare. E la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, dichiaratamente omosessuale, gioisce: “E’ la guerra che dovrebbe far paura, non l’amore“, le dice.

Un semplice gesto d’affetto, dato che Tinna è felicemente fidanzata con un ragazzo di nome Fabio.

Chissà se si baceranno anche la prossima settimana quando Rosalinda dovrà scendere in pista (su richiesta di Carolyn Smith) con i tacchi alti.

Rosalinda e Tinna, il video del bacio