C’è spazio anche per Rosalinda Cannavò nella nuova edizione del Grande Fratello Vip ma non da concorrente bensì da conduttrice dello spin off Casa Chi, che accompagnerà su Mediaset Play il racconto del reality a cadenza settimanale.

Se al GF Vip Party sono state chiamate Giulia Salemi e Gaia Zorzi, a Casa Chi è stato fatto il nome dell’attrice siciliana, dimostrazione del fatto che i vipponi della scorsa stagione sono piaciuti ai telespettatori e sono rimasti nel cuore di molti. Non a caso anche Carlo Conti ne ha presi ben tre nella sua nuova edizione di Tale e Quale Show, ovvero Cristiano Malgioglio, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Rosalinda Cannavò prende così il posto del conduttore dello scorso anno, Gilberto Savini, volto di Detto Fatto ed ex di Uomini e Donne. La Cannavò, come Savini, dirigerà l’orchestra dei giornalisti di Chi (Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia ed Azzurra Della Penna) che interagiranno con i vari ospiti presenti in puntata.

Rosalinda Cannavò torna nella famiglia del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe (pare) possa restare in Mediaset

Novità anche sul fronte di Adriana Volpe: secondo quanto riportato da Novella 2000, infatti, la conduttrice non avrebbe firmato un contratto con il programma bensì con la rete. Un nuovo programma in arrivo?