Rosalinda Cannavò da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è ricercatissima dai media e qualche ora fa ha rilasciato una lunga intervista a Gabriele Parpiglia per il portale Instagram di Chi Magazine.

La prima domanda, dopo i convenevoli di rito, è stata in merito alla prima notte passata con Andrea Zenga al di fuori della Casa.

“Se abbiamo consumato questa notte? La domanda che più ci hanno fatto. Diciamo che siamo in camera insieme, ecco. Andrea, aiutami… ho detto che siamo in camera insieme, quindi… è stata una bella notte, sì. Già i miei genitori, poverini, li ho sconvolti” – ha dichiarato Rosalinda Cannavò, via BlogTivvu.com – […] Se provo amore? Vedremo… potrebbe! Ci sono tutti i presupposti”.

Rosalinda, invece, in merito all’ex fidanzato ha confessato:

“La fiamma [fra me e Giuliano, ndr] si era spenta per dei problemi di coppia che c’erano a priori, i baci con Dayane non c’entravano nulla. Ci eravamo ripresi ad agosto, poco prima di entrare al GF Vip e tante cose già non andavano era un rapporto che ci stavamo trascinando come un cane che si morde la coda. C’era il bene e la comfort zone. Eravamo come fratello e sorella”.

“[…] se l’ho sentito una volta uscita? No. Perché sono da poco ritornata in questo mondo. Avrei voluto scrivergli però ovviamente lui è molto reticente. Volevo scrivergli per organizzare un incontro. Naturalmente lo affronterò perché è giusto fare così per come sono fatta io. Abbiamo una storia di dieci anni e non due giorni. So che lui starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché gli voglio bene ma sono contenta di avere preso in mano la mia vita.

Dal momento che io ho deciso di intraprendere un’altra relazione significa che qualcosa si era spento. Credo fosse palese. Quando ho capito che il mio cuore si era spento? Un po’ prima di Natale. L’ho capito prima senza dirlo a nessuno, lo ammetto. C’era sempre quel blocco del rispetto, dire certe cose in televisione, davanti a tutta Italia per me non era semplice, non volevo farlo soffrire così tanto. Ma dal momento in cui non riuscivo a frenare la voglia di conoscere Andrea”.