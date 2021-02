Rosalinda Cannavò è stata eliminata al Grande Fratello Vip e una volta tornata in studio è stata messa davanti al suo best of.

“Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza che mi ha lasciato tantissimo, non mi aspettavo tutto quello che è accaduto, compreso gli scivoloni, che mi sono serviti a liberarmi di alcuni macigni importanti”.

Fra gli scivoloni citati, Rosalinda non ha potuto non commentare quel “Morra gay” che ha tenuto banco ad ottobre.

“Voci false? Era quello che io sapevo detto anche da te [rivolgendosi a Massimiliano Morra, ndr], a me risulta così”.

E successivamente, parlando con Signorini, ha confermato:

“Sì a me risultava che lui lo fosse, ma quello è stato uno scivolone e non spetta a me dire determinate cose, però se devo dire, a me risultava così anche detto da te in base a determinate cose che ci siamo detti in passato”.

Massimiliano Morra, ovviamente, ha continuato a smentire.

Ecco i video:

“A me risultava fosse gay, detto anche da lui” is the new “non ho detto gay, ho detto stratega”#gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/AiFdzyiJ3P — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 26, 2021

Solo qualche giorno fa, Rosalinda ha confermato di aver detto della presunta omosessualità di Massimiliano Morra anche a Tommaso Zorzi.