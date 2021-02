Era il 2 ottobre dell’anno scorso quando Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip nominò Rosalinda Cannavò, che all’epoca si faceva ancora chiamare Adua Del Vesco.

“Alfonso ti comunico che stai per godere come un riccio eh, perché io nomino Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano è gay. Me l’ha detto quando eravamo in albergo. Adua questa sera non ha detto la verità. Sto tremando perché sono stron*o, ma mi piaccio”.

Qualche giorno dopo il gieffino parlando con i suoi compagni ha spiegato in maniera dettagliata la storia, che risaliva ai giorni passati in albergo prima dell’ingresso nella casa del GF Vip.

“Quando ci siamo visti in camera sua mi ha detto ‘Sono in sbatti perché c’è Massimiliano in casa ed abbiamo avuto una storia un po’ strana, ci sono cose che non posso dire e lui mi ha fatto molto male’. A questo punto io le ho chiesto – ma perché lo chiedo di tutti – ‘Ma è gay?’ e lei mi ha risposto ‘Eh sì’.”.

Giunta alle orecchie di Adua Del Vesco (ora Rosalinda), questa storia venne clamorosamente smentita: la gieffina, infatti, non solo dette del bugiardo a Zorzi, ma minacciò pure di querelarlo.

“Ma non è vero che ti ho parlato di Massimiliano, ti ho solo dato la crema. Sei un bugiardo nel dirlo perché sai che non è vero niente. Ti ho solo detto di essere un po’ preoccupata perché entrando sapevo che mi sarei imbattuta in Max con cui non scorreva buon sangue, ma non ti ho mai detto quello che tu mi hai accusato di aver detto”.

A tal proposito vi sblocco un ricordo:

SMETTILA DI FARE L’ATTRICE CHE RECITI MALE ⚰️⚰️#GFVIP pic.twitter.com/5qKcZuj8Jk — giulia è in pensione🐍 (@ineedalcool) October 5, 2020

Rosalinda Cannavò smentisce Adua Del Vesco

Ma la storia è un’altra. A distanza di circa cinque mesi dal fattaccio, la nomination di Tommaso Zorzi nei confronti di Adua Del Vesco “perché anche a me ha detto che Massimiliano era gay” è stata mostrata al GF Late Show sotto gli occhi di tutti.

In questa occasione Rosalinda Cannavò, che di Adua Del Vesco ora ha solo un ricordo, ha AMMESSO di averlo detto a Tommaso Zorzi.

“Maaaamma! Che iena! Insomma è bravo a tenere i segreti a Tommaso, raccontate un segreto a Tommaso!”.

Quindi ora siamo punto ed a capo: Massimiliano Morra è gay? Una cosa è certa: nel bene o nel male Adua / Rosalinda / Del Vesco / Cannavò fra favole, outing, strategie, amori lesbo, cambi di nome, droni, fidanzati, corna, chiavi, amorazzi e litigate ha regalato moltissime dinamiche a questa edizione.