Tra attenzioni, scherzi e bigliettini segreti, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più vicini. L’attrice siciliana però oggi pomeriggio ha confessato a Zelletta di aver paura di essersi comportata male con il suo compagno, Giuliano: “Lui è molto rispettoso, ma in primis lo sono anche io. Però mi sento come se stessi comportandomi poco bene nei confronti di Giuliano. Nella vita mai dire mai, però voglio sistemare le cose fuori. Per come sono fatta adesso mi sento di dire che devo fare queste cose fuori e devo capire“.

La gieffina ha detto chiaramente che non sa più se ama il suo fidanzato: “A me manca lui, ma ci sono tanti però. Sono onesta e non posso dire che mi manca da morire perché io mi sento che è cambiato qualcosa. Ho bisogno di capire se sono ancora innamorata di lui. Non lo so attualmente. Ho bisogno di vedere lui. Ho dei dubbi se sono ancora innamorata, mi fa male dirlo, ma è questa la verità. Devo capire se è amore o abitudine. Vorrei riprovare le sensazioni di cui tu parli con Natalia. Non so cosa sarà tra noi. Poi a me con lui manca la fiducia. Il punto è che devo capire se lo amo ancora”.

Quando uno è innamorato non dovrebbe avere questi dubbi. Inoltre mi pare chiaro dal loro incontro sul tappeto rosso del GF Vip, che Rosalinda Cannavò non sia più così innamorata di Giuliano. Ricordiamoci del saluto finale: “Ti voglio bene“.

Chissà cosa ne pensa ‘il condor’…

I dubbi di Rosalinda Cannavò.

Sul sito c è l’inizio. Rosalinda parla dei dubbi su 🦅 e Zelletta le riporta una conversazione avuta con Zenga, dicendo a Rosalinda che Zenga prova un interesse per lei. Quindi il discorso “paura di aver offeso Giuliano” è riferito al fatto di Zenga. #rosmello #GFVIP pic.twitter.com/8yzMM6QJyQ — Haivisto (@Haivisto1) February 12, 2021