Chiusa la porta rossa del GF Vip, Rosalinda Cannavò ha aperto quella della procura di Roma. L’attrice è stata convocata dal pm in merito alla morte di Teodosio Losito e l’AresGate. A Live Non è la d’Urso l’ex Adua Del Vesco ha detto che non può parlare del caso perché ci sono delle indagini in corso, ma ha specificato di essere fiera di quello che ha detto, perché la verità verrà fuori.

“Anche lei sa la verità. In merito a quello che lei dice c’è un processo in atto e quindi la verità verrà fuori. Posso dirti che sono fiera di aver tirato fuori determinate cose, punto. Io sono felice di tutto quello che ho rivelato e fatto. Ripeto che ci sono delle indagini in atto. Non posso approfondire determinate cose, perché sono fatti che poi verranno affrontati nelle sedi opportune”.

A me la Cannavò sembra ancora convinta delle sue affermazioni, staremo a vedere se la procura confermerà o meno la sua versione.

“Non posso parlare di determinate cose perché c’è un processo in atto e le cose verrano gestite nelle sedi opportune ma la verità verrà fuori”🔥👑👑 Sono fiera di questa piccola grande donna,sempre al tuo fianco Rosy,sei meravigliosa❤️ #rosinalive #noneladurso #zengavo #rosiners pic.twitter.com/Brz01pYomW — Erika Di Biasi (@BiasiErika) March 15, 2021

Rosalinda Cannavò si allontana dai social.

Ieri l’ex gieffina ha parlato ai fan rivelando che per un po’ staccherà la spina social, fino a quando non sarà più serena.

“Scusate se oggi non sono stata molto presente, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore. In quanto voglio regalarvi solo contenuti positivi, ho preferito allontanarmi dai social per ritornarci quando sarò più serena”.