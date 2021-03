Dopo le prime pesantissime dichiarazioni fatte a settembre su ville, Lucifero e istigazioni al suicidio, Rosalinda Cannavò al GF Vip si era chiusa in uno strano silenzio (dovuto forse a una diffida). In questi giorni l’attrice siciliana è stata chiamata in procura e ascoltata da pm Carlo Villani. Il Corriere della Sera ha fatto sapere che la fidanzata di Andrea Zenga avrebbe deciso di non ritrattare, sembra infatti che Rosalinda abbia confermato quello che ha detto mesi fa sulla morte di Teodosio Losito e il clima che si respirava a Zagarolo.

“Trapela anche che Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, anziché ritrattare quanto ammesso, per imprudenza o calcolo, in quella diretta tv, avrebbe grosso modo confermato la sostanza delle sue dichiarazioni, che lasciavano supporre l’esistenza di una sorta di setta agli ordini di un malefico Innominato (si fa per dire, era chiaro che parlavano di Tarallo), alloggiata nella villa di Zagarolo in cui il povero Teo Losito tolse la vita con un foulard al termosifone”.

Anche Il Messaggero ha confermato che l’ex gieffina ha ripetuto quanto detto nella casa del Grande Fratello Vip: “Nei giorni scorsi Adua Del Vesco, sentita in procura come testimone, ha confermato al pm di avere subito pesanti ingerenze e pressioni dalla casa di produzione che l’ha lanciata”.

Rosalinda Cannavò e Morra sull’Aresgate e Losito: i video.

M:”Ricevevo istigazioni…e telefonate.”

R:”Io? Da parte di lui?”

-LUI continuava a mettere in giro voci false.Per farli allontanare.

R:”Io sono stupida,perchè vorrei giustizia.”

M:”Sai qual è la tua giustizia?La tua felicità”.#GFVIP #tzvip #rosiners (parte 8su11) cont.🔽 pic.twitter.com/5JfOyyWXZk — Joseph Fisher (@Wolf___90) January 24, 2021

Massimiliano e Adua tornano a parlare presumibilmente di “Teodosio Losito” per loro non si trattò do suicidio ma di “istigazione al suicidio” ma la regia stacca. #GrandeFratelloVip #GFVIP pic.twitter.com/Rj7syNzgNO — CinguettaTV (@CinguettaTV) September 23, 2020

#GFVIP Myriam nomina Tarallo ad Adua e Massimiliano e loro rispondo con un silenzio tombale. pic.twitter.com/jJ4KRXMSiJ — Sandra! (@confuangi) October 6, 2020

Le parole dell’attrice dopo aver parlato con il pm Villani.