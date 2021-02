Rosalinda Cannavò piange al Grande Fratello Vip e minaccia di andarsene. Poche ore fa la siciliana ha dichiarato:

Un crollo avuto in seguito all’ennesima lite con Dayane Mello. A consolarla Stefania Orlando, che le ha detto:

“Non ti puoi ostinare Rosy, se vedi che dall’altra parte non c’è la stessa cosa prendila per quello che è: una provocazione, non posso pensare che una persona sia così cinica, e anche se lo fosse chissene frega. Ti devi salvaguardare: non farti colpire”.

Ieri sera la Mello parlando di Rosalinda e Zenga, ha dichiarato:

“Hanno fatto 200.000 cose sulla nostra amicizia. Ma cosa cavolo sta dicendo? Ma secondo lei io buttavo all’aria 10 anni di storia per una strategia?! Questa è troppo pesante dai. Io da un’amica non voglio sentirmi dire queste cose. Un’amica non le dice. Non me ne frega un cavolo basta, l’importante è che sto bene con me stessa e con Andrea. Lei mi conosce da 5 mesi e dice questo? Bene adesso ho tutto chiaro. Che poi ha detto una bugia, perché hanno fatto tante puntate su me e lei e il nostro rapporto. A 13 giorni dalla fine voglio vivermela bene e voglio stare con Andrea e stop. Dirmi strategia significa che tira in ballo la mia vita privata fuori e non ci sto. Nemmeno per scherzo si dicono queste cose. Voi non pensereste mai che io e Andrea facciamo strategia e invece lo pensa lei? Ragazzi ma secondo lei io faccio questo passo sapendo la situazione fuori da qui per farmi due settimane in più al GF?”