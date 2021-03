Mentre altre reti hanno smesso di trattare il caso AresGate, ieri La7 ha ripreso l’argomento partendo dall’indagine della procura sulle dichiarazioni di Rosalinda Cannavò. Massimo Giletti ieri sera ha rivelato di aver ricevuto degli audio che l’ex gieffina avrebbe mandato alla governante di Alberto Tarallo poco dopo la morte di Teodosio Losito.

“Ti volevo raccontare una cosa strana che è successa stanotte a me e mia mamma. Tutte e due abbiamo sognato Alberto. Io me lo sono sognata che era seduto accanto al mio letto. Mi guardava con disprezzo e mi diceva ‘nella tua casetta ho distrutto e buttato tutto’. Sai con quello sguardo cattivo. Poi con la sua mano me l’ha passata senza appoggiarla dalla testa, alla schiena, fino ai piedi. Lo sentivo nelle ossa, credimi. Ho pianto non so quanto. Sentivo il gelo nelle ossa, proprio un freddo, i brividi. Mi sono svegliata, ho chiamato mia madre e lei mi ha detto ‘non hai capito… pure io l’ho sognato adesso’. Lei si era sognata che lui stava male, era a letto, poi mentre io e lei ce ne stavamo andando, lui rideva di piacere. Dopo la risata ha detto ‘tanto io gliela farò pagare’. L’abbiamo sognato in contemporanea, sono convinta che lui mi stia mandando qualcosa. E non so se è suggestione, ma io nel sogno che ho fatto stamattina, non era un sogno, ce l’avevo accanto”.