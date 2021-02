Rosalinda Cannavò ha scoperto in diretta al Grande Fratello Vip che Dayane Mello è stata innamorata di lei e non in amicizia.

“E’ nato un amore da parte mia e sono convinta anche da parte di Rosalinda, ma non è sbocciato per paura. Io sono già stata innamorata di una donna, sono già stata a letto con uomini e donne. So che Rosalinda ha la sua curiosità ed io ho le mie esperienze… Era amore, non era amicizia. Ma, non me la sento”.

Il coming out della brasiliana ha stupito l’attrice, ma non in negativo.

Una volta rincontrate in salone, Rosalinda Cannavò ha così commentato:

“Dayane, non finisci mai di stupirmi. Ti voglio bene un sacco e non mi aspettavo quelle parole. Ti ho sempre detto che era amore e sono convinta che sia tutt’ora amore. Mi dispiace se non sono riuscita a capire cosa provavi… Lo sai, io mi innamoro più della testa che del sesso ed io in qualche modo ti ho amato e ti amo. E non fare più la monella con me”.

E ancora:

“Non mi sono accorta di niente, mi dispiace molto”.

L’attrice siciliana tuttavia è rimasta fedele alla sua storia con Andrea Zenga, non facendo così sognare le Rosmello che hanno sempre tifato per le due ragazze.

“Ora capisco tante cose, dato che prima non le capivo granché. Ti chiedo ancora scusa se non me ne sono mai accorta, perché ci siamo sempre dette che eravamo amiche”.