Cercare un po’ di vita personale nel profilo Instagram di Rosalinda Cannavò – che nonostante il cambio di nome al Grande Fratello Vip è rimasto @Adua.Del.Vesco – è diventata ormai una missione perché fra #GiftedBy, #SuppliedBy e #Adv le sue storie sono diventate la succursale del canale QVC. Nulla di male, ci mancherebbe, sono scelte.

Rosalinda Cannavò su Instagram: 30 storie al giorno, 28 di pubblicità. Unfollow. #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 21, 2021

Ad ogni modo proprio una di queste storie è finita nel mirino degli haters perché – per promuovere l’efficacia di un aspirapolvere – l’ex gieffina ha fatto una battuta innocente che è stata mal interpretata dai suoi seguaci. Nel dettaglio la Cannavò ha dichiarato: “Oggi ho in mente di portare l’aspirapolvere a casa di Andrea per dare una bella pulita“.

Il messaggio non è piaciuto ad alcuni suoi follower che l’hanno così accusata di essere una “schiava dell’uomo” nonché la “rovina del genere femminile”. Dopo questa shitstorm, Rosalinda Cannavò – ieri ospite a Il Punto Z – ha così risposto:

“Volevo rispondere pubblicamente – perché io ci metto la mia bella faccia – a dei post penosi perché sono stata additata di essere la rovina del genere femminile e di farmi comandare da un uomo, oltre ad essere arretrata. Questo perché ho detto che avrei portato l’aspirapolvere che mi hanno regalato le fan a casa di Andrea – perché è di qualità superiore rispetto al suo – per dargli una pulita a casa“.

E ancora:

“Sono commenti di aria fritta, perché queste persone – che sono tutti profili fake – non vivono a casa mia e non vivono il mio rapporto personale con Andrea. Detto questo mi faccio una grassissima risata perché ho girato tutto al mio avvocato e ricordate che, anche se non inserite il vostro nome reale su Instagram, si può risalire al vostro ip, la prossima volta pensateci prima di insultare in maniera gratuita le persone“.

