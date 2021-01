Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha avuto l’opportunità di incontrare il fidanzato Giuliano, ma l’incontro non è andato come probabilmente si aspettava.

Il ragazzo, dopo un lungo discorso, ha regalato alla gieffina le chiavi di casa sua promettendole una vita insieme, ma lei ha frenato – lo ha salutato con un ‘ti voglio bene’ al posto di un ‘ti amo‘ e gli ha chiesto del tempo per riflettere e dei giorni insieme, una volta finito il reality, per capire bene la loro relazione.

Al termine della puntata Rosalinda ha avuto un momento di crisi ed è andata a piangere in sauna.

SONO TUTTI IN GIARDINO A FUMARE E NESSUNO SI E’ ACCORTO CHE ROSALINDA E’ IN SAUNA A PIANGERE E STEFY CHE CHIEDE: “MA ROSALINDA DOV’E’? FORSE IN CONFESSIONALE” #gfvip #tzvip pic.twitter.com/xJB7rEc4zb — Ambasciata di Chromatica in Italia ◉ (@esteem_usa) January 26, 2021

Quando si sono accorti del suo malessere, Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta sono andati a tranquillizzarla e Rosalinda si è sfogata:

“Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo”.

Fra una lacrima e l’altra la gieffina ha anche svelato di non ricordarsi nel dettaglio le parole dette al fidanzato e che sta così male che vorrebbe abbandonare il gioco.

GF Vip, l’incontro fra Rosalinda e Giuliano

“Apprezza la mia sincerità perché potrei dirti ‘sono stra-felice’, ma ti dico che non me l’aspettavo ed ho bisogno di un attimo di tempo. Io prendo la chiave con la premessa che dobbiamo chiarirci e stare un attimo insieme per chiarire tante cose”.