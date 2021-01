Rosalinda Cannavò ieri sera ha festeggiato il suo anniversario di fidanzamento con un regalo speciale, un bel videomessaggio che le ha inviato Giuliano. Nella clip il fidanzato le ha ricordato quanto la ama ed ha aggiunto che la sta aspettando, al contrario di molti rumor secondo i quali era intenzionato a lasciarla.

“Sono passati quattro mesi, io sarei impazzito. Il GF è una prova diversa. Noi dobbiamo ascoltare solo una cosa, il nostro cuore. Consapevolezze è la parola del tuo percorso, io ne ho maturate tante. Il nostro amore ci ha regalato tanto amore e tanta sofferenza. Questa sofferenza ci permetterà di vivere momenti felici. Adesso stai ascoltando 10 campane diverse, a bocce ferme, uno davanti all’altra ne ascolteremo una sola, il nostro cuore amore”.

A molti telespettatori l’attrice delle fiction Ares è apparsa fredda davanti al regalo del suo ragazzo. Queste impressioni si sono consolidate quando dopo la puntata Rosalinda si è sfogata con Andrea Zelletta: “Quel dubbio che io sono l’abitudine, la certezza. Io sono la certezza per lui sai. Non voglio che siamo in un rapporto tra fratello e sorella perché ci conosciamo da 10 anni. Questo non mi basta e non lo vorrei mai. Noi abbiamo passato periodi davvero brutti e adesso voglio fare chiarezza. Andre non sto dicendo che non sono innamorata, altrimenti la scorsa estate non ci tornavo insieme, però ho questi dubbi“.

Poco dopo la chiacchierata con Zelletta Rosalinda Cannavò è stata avvicinata da Dayane Mello, che le ha detto: “Amore parliamo di Giuliano dai“. La bella siciliana però è stata chiara: “No, parliamo d’altro dai“.

Il videomessaggio di Giuliano per Rosalinda Cannavò.

Giuliano ha qualcosa di molto dolce da dire a Rosalinda… ma la lontananza, la voglia di cambiamento e gli eventi possono modificare i loro percorsi di vita. Tra loro ci sarà un lieto fine? #GFVIP pic.twitter.com/kqwV3ezwsj — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021