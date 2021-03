Rosalinda Cannavò a Live Non è la d’Urso ha confessato di aver rivisto il suo ex fidanzato Giuliano. L’attrice ha voluto affrontare il ragazzo visto che l’ha lasciato nella casa del GF Vip senza avere nemmeno un confronto. Stando a quello che ha raccontato l’ex gieffina, il ‘Condor’ avrebbe preso bene la storia nata tra Rosalinda e Andrea Zenga.

“Se ho risentito il mio ex? Allora, io il mio ex ragazzo l’ho incontrato 2 giorni fa. Come avevo detto mi sembrava corretto, giusto e anche rispettoso guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo. E così ho fatto, era doveroso. Gli ho chiesto scusa, perché non è stato carino quello che è successo nelle scorse settimane. Però gli ho fatto capire che in ogni caso io gli voglio bene. Poi gli ho detto che sto provando dei sentimenti veri per un’altra persona. Lui ha capito. Ha sofferto sì”.

Applausi a Giuliano, perché se il mio ex volesse rivedermi dopo avermi mollato in tv per gettarsi tra le braccia di un altro…

Rosalinda ha visto Giuliano due giorni fa,ha definito quella con Andrea una storia. Ora davvero buona vita!❤️ #rosinaalive #zengavo #noneladurso — .🐍 (@nelnomedeltrash) March 7, 2021

Rosalinda Cannavò e la sua relazione con Andrea Zenga.

“La mia con Zenga è una vera storia. Il rapporto si sta concretizzando. Non è un flirt, ma qualcosa di più importante. Sta andando tutto bene siamo felici, dico che è più di una frequentazione perché c’è un sentimento. In progetto c’è anche di fargli conoscere la mia famiglia, adesso vedremo come organizzare. […] Già era nei piani di farli incontrare”.