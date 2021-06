Ci risiamo, Rosalinda Cannavò è nuovamente al centro di una polemica. Il mese scorso l’attrice di Furore ha rivelato di essere andata a pulire casa di Andrea Zenga ed è stata attaccata e accusata di essere una “schiava del fidanzato”. Oggi l’ex gieffina è tornata su Instagram per raccontare il suo viaggio in auto da Torino a Milano. Nel farlo la Cannavò ha detto che le ragazze per quanto possano sforzarsi non sono eccezionali al volante (percepite già l’over party degli amici di Twitter?).

“Ieri sono andata a letto prestissimo, ero cotta. Mi sono fatta Torino Milano da sola e sono sana e salva. Considerate che era un anno che non portavo la macchina. Perché tra il Grande Fratello e il fatto che a Milano io non avevo un mezzo. Andrea non mi faceva guidare il suo. Però giustamente non mi faceva guidare, perché capitelo, parliamoci chiaro, noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo eccezionali alla guida. Però sono arrivata salva a destinazione”.

Le dichiarazioni sulle donne alla guida hanno scatenato il putiferio su Twitter. In effetti quello fatto da Rosalinda è davvero uno scivolone. Che le donne non sappiano guidare è fastidioso da sentire tanto quanto ‘gli uomini che hanno la febbre a 37 sono ko’ o che ‘i gay sono più sensibili’. Detto questo, l’over party e la polemica condita da insulti sono decisamente peggio della castroneria detta dalla Cannavò. Ma davvero di domenica la gente ha tutta questa voglia di litigare e fare bordello? Beati loro.

Rosalinda Cannavò e ‘le donne alla guida’.

13 Giugno 2021 Secondo Rosalinda le donne non sono così eccezionali alla guida pic.twitter.com/cwuP34gS09 — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) June 13, 2021

rosalinda ma che minchia stai dicendo pic.twitter.com/2Y0DKi8jnb — gioele🦇 (@enkelad0s) June 13, 2021