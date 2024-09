Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori: il nome del bambino

A tre anni dal loro incontro al Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato la nascita di loro figlia, Camilla. Recentemente, Rosalinda è scomparsa dai social, segnalando l’arrivo del momento. Andrea ha condiviso su Instagram un video della neonata, esprimendo il suo orgoglio: “Benvenuta al mondo Camilla. Spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio,” ha scritto, aggiungendo che la piccola pesa già 3,8 kg.

Rosalinda, a Verissimo, ha parlato della sua gravidanza, sottolineando la gioia di realizzare un sogno. La bambina era attesa per i primi di settembre e c’era la possibilità che nascesse lo stesso giorno di Andrea. “Abbiamo fatto tutto con i giusti tempi e questa cosa è arrivata nel momento giusto,” ha affermato. Ha raccontato anche come ha comunicato la notizia della gravidanza ad Andrea. Durante le vacanze natalizie, Rosalinda ha fatto un test perché si sentiva strana, pensando inizialmente fosse negativo. Quando il test è risultato positivo, non riusciva a crederci. Al rientro a Milano, ha deciso di rivelarglielo con un regalo: una scatola contenente il test. Andrea ha reagito con emozione, anche se sospettava già qualcosa.

Rosalinda ha menzionato il grande entusiasmo delle nonne per l’arrivo della nipote e ha evidenziato il sostegno di Andrea, della madre e della suocera durante la gravidanza. Riguardo ai nomi, hanno iniziato a fare delle considerazioni: Andrea ha mostrato interesse per il nome Teo, mentre per una femmina erano indecisi tra tre opzioni, tra cui Camilla, scelto principalmente da Andrea.

In sintesi, la coppia è al settimo cielo per l’arrivo della loro bambina, e i fan sono entusiasti per questa nuova fase della loro vita. La storia d’amore tra Rosalinda e Andrea, iniziata nella casa del Grande Fratello, continua ora con la gioia di diventare genitori.