Rosmello is real? Rosalinda Cannavò con Dayane Mello ha provato qualcosa un po’ di più di un’amicizia? Intervistata da Gabriele Parpiglia per Chi Magazine, l’attrice siciliana ha categoricamente negato.

“Quella fra me e Dayane Mello è stata un’amicizia fortissima, io stessa ho usato più volte la parola amore perché per me l’amicizia è amore, ho già spiegato questa cosa tante volte: si trattava solo di amicizia”.