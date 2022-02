Alessandro Basciano e Antonio Medugno nella casa del GF Vip continuano a litigare e il ligure si è lasciato scappare delle frasi spiacevoli in merito ai problemi alimentari del coinquilino. Oggi sui social è intervenuta anche Rosalinda Cannavò, non soltanto come ex gieffina e spettatrice del GF Vip, ma da ragazza che ha sofferto di DCA.

Rosalinda Cannavò: “Frasi fuori luogo”.

“Basciano e il suo pensiero? Rappresenta il pensiero di tutta quella gente stupida ed ignorate che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA. Non parlo solo da ex-anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori luogo, spero per lui buttate senza riflettere (altrimenti sarebbe davvero grave)! – ha continuato Rosalinda Cannavò – Credo che non ci sia altro da aggiungere se non che questa non è la televisione che mi piace vedere”.

Antonio Medugno confessa i suoi problemi.

Ieri Antonio ha confidato a Soleil e Lulù di avere dei problemi alimentari: “C’è qualcuno che in questa edizione ha abbandonato il gioco? Chiedo perché ho paura di entrare in un circolo in cui sono entrato tempo fa, si tratta di una cosa sull’alimentazione. Questa cosa mi mette tanta ansia, sono cose in cui mi ha aiutato una persona che mi è vicina e lei sa come farlo. Dopo parlerò anche con la psicologa. Perché quando non sto bene mi stacco dal cibo e se ricapita qui come faccio a riprendermi?”

Per questo motivo Lulù Selassié ha chiesto ad Alessandro Basciano di non esagerare con Medugno, ma il 32enne è sbottato: “Io ho avuto molti problemi seri nella vita e non ste cag**e. Più seri dei problemi alimentari credimi, molto più seri di queste cose fidati“. La principessa però ha zittito Alessandro: “I problemi alimentari non sono cag*te, le ho avuti pure io. Non ti permettere di dire che son cag*te“.

Mi dispiace, ma Alessandro sta iniziando ad esagerare. Dire “io ho avuto problemi più gravi dei problemi alimentari” riferendosi ad Antonio, è una cosa schifosa. Ma lui lo sa cosa sono i problemi alimentari? A quanto pare no.#gfvip #basciagoni — chiara 🌹 (@cuoreamillee) February 8, 2022

Sminuire i problemi alimentari NON è BELLO.

Solo Antonio sa quanto ha sofferto

Caro Alessandro, stai toppando alla grande #GFVIP — Rossella❤️🇸🇮 (@rossella_vene) February 9, 2022