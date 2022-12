Rosalinda Cannavò confessa: “Ecco perché accettai la finta storia con Gabriel Garko”

Nel corso degli ultimi giorni il nome di Rosalinda Cannavò è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Alle pagine di gossip non è passata inosservata la rivelazione che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto nei confronti di Gabriel Garko. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Ospite di Oggi è un altro giorno, programma Rai condotto da Serena Bortone, Rosalinda Cannavò si è messa a nudo raccontando alcuni aspetti privati della sua vita. Tra i tanti, l’attrice ha ricordato i suoi momenti di vita travagliati, come la violenza subìta a 12 anni e il periodo dell’anoressia.

Nel corso del colloquio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto alcune rivelazioni che in questi giorni stanno interessando molto tutti gli appassionati di gossip. Nel dettaglio, l’attrice ha rivelato alcuni retroscena riguardo la finta storia d’amore con Gabriel Garko.

A riguardo, queste sono state le parole dell’ex concorrente di Tale e Quale Show:

E, continuando, Rosalinda ha poi aggiunto:

Io avevo un fidanzato vero ma ci dovevamo vedere di nascosto… Per lui è stata una storia abbastanza travagliata, non era facile vedermi sui giornali con un altro, ci sono stati alti e bassi. Se lo rifarei? Sì, tutto accade perché c’è un motivo. Per me tutto può essere una lezione, anche il periodo più buio, una battaglia che per fortuna ho vinto.