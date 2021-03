Tra le tante cose che ha combinato al GF Vip, Rosalinda Cannavò ha anche fatto outing a Massimiliano Morra. L’attrice appena uscita dalla casa di Cinecittà ha confermato la tesi secondo la quale il suo collega le avrebbe confidato di essere omosessuale. Morra in studio è sbottato e sui social ha minacciato querele. La denuncia è stata fatta, l’ha confermato Rosalinda a Live Non è la d’Urso.

“Mi prendo le mie responsabilità, anzi in passato ho anche cavalcato certi gossip. Ho accettato perché mi ha dato modo di essere qui oggi e di poter fare l’attrice. […] Sì Massimiliano mi ha querelata. Sicuramente io all’interno della casa del GF Vip ho fatto una serie di scivoloni. Uno di questi è stato quello che ho detto di Massimiliano. Cosa posso dire? Mi prendo giustamente questa querela che mi ha appena fatto. Però devo dire anche che non mi pento di nulla in questa storia, non mi pento di quello che ho fatto”.

"Ho fatto degli scivoloni nella Casa ma non mi pento di nulla" Rosalinda commenta la querela di Massimiliano Morra #noneladurso

Rosalinda Cannavò e l’amicizia con Gabriel Garko.

“Con Gabriel è un’altra storia. Siamo davvero amici, lui è una persona splendida. Ci conosciamo da tanti anni. Poi è grazie a lui che ho avuto il coraggio di tirare fuori quello che ho tirato fuori. Quello che ha fatto per me al GF Vip è stato forte ed è stata una cosa inaspettata. Non pensavo avrebbe fatto un gesto così grande davanti alle telecamere. Si è dimostrato un grande amico. Da oggi non prendo più in giro il pubblico”.

Lele Mora, le dichiarazioni su Morra.

“Prima di passare dall’Ares, Massimiliano Morra ha fatto un altro giro. Ha avuto una storia molto lunga con questa persona – di cui non faccio il nome, ma molto conosciuta – che gli ha promesso che prima o dopo gli avrebbe fatto fare il Grande Fratello e c’è arrivato, ora è al Grande Fratello. Ragazza? Macché ragazza! Un ragazzo. Me ne assumo le responsabilità di quello che dico. Io dico solo quello che so e quello di cui sono certo. Massimiliano ha avuto una storia con questo uomo. Era un uomo importante per arrivare al Grande Fratello. Ce ne sono tanti che per arrivare a dei successi e dei lavori si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che dico. Te lo confermo”.

“Massimiliano Morra è stato fidanzato con un ragazzo”

"Massimiliano Morra è stato fidanzato con un ragazzo"

Lele Mora CHOC a Live #noneladurso