A 5 mesi dall’Aresgate, pare che Rosalinda Cannavò oggi sia stata convocata in Procura per essere sentita come persona informata sui fatti in relazione alla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore di molte fiction Mediaset. A dare la notizia è stata l’Ansa e adesso anche Il Tempo, che ha riportato:”Ora Rosalinda Cannavò, essendo stata convocata nella veste di testimone dal pubblico ministero, ha l’obbligo di dire la verità, spiegando chi sarebbe “l’artefice di tutto”, altrimenti rischia di incorrere nel reato di false dichiarazioni al pm. D’altronde, se in tv si può fingere e si possono dire anche delle cose non vere, di fronte all’autorità giudiziaria le recite non sono concesse”.

L’attrice siciliana dovrà spiegare le forti parole che ha pronunciato dentro la casa del Grande Fratello Vip, che hanno spinto Alberto Tarallo ad apparire in pubblico e a replicare: “Certe cose che hanno detto appartengono al folclore, ma questa è una cosa che non posso perdonare. Per questa cosa provo solo ribrezzo e schifo. Ci hanno preso per il c*** hanno usato una cattiveria più estrema per farmi e farci del male e ancora non riesco a capirne il motivo. Come da prassi si è creato il vuoto intorno a me, a noi. Il carro non è più quello dei vincenti. A chi abbiamo dato tutto di noi stessi ci ha sputato in faccia e oggi giudica e siamo dei rami secchi, che pena“.

I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. Oggi i magistrati hanno ascoltato come persone informata sui fatti

l’attrice Adua Del Vesco. (Ansa) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 11, 2021

Rosalinda Cannavò e le parole sulla morte di Teodosio Losito.

“Secondo te quale può essere la procedura che l’ha portato al suicidio. Tu non puoi capire gli ultimi periodi lui, non puoi immaginare. Io credo che non sia stato un suicidio, ma di istigazione. Se fossi rimasta lì avrei fatto la sua stessa fine. Non lo sai cosa ho passato, ero completamente sola in quel posto. Lui è morto il 9 gennaio e lui prima di Natale mi volle accompagnare all’aeroporto, mi ha abbracciato fortissimo e mi ha detto che aveva bisogno di calore umano. Con quella cosa che ha fatto lui ha liberato me, altrimenti non sarei stata qui”.