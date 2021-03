Pochi giorni fa a Live Non è la d’Urso Rosalinda Cannavò ha dichiarato di non voler più dire nulla a Dayane Mello. L’attrice siciliana si è detta pronta a parlare con la sua ex amica, solo a patto che sia lei a fare un passo in avanti. Ieri però qualcosa è cambiato, infatti il 9 marzo Lucas Mello avrebbe compiuto 27 anni, molti ex gieffini l’hanno ricordato e la Cannavò ha riservato un pensiero speciale per la modella brasiliana che nella casa del GF Vip era la sua colonna.

“Siamo tutti stretti con Dayane in questo momento. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre… lasciare indietro quello che non serve”.

Sarà questo il primo gesto che sancirà la pace tra le due amiche?

Rosalinda Cannavo’ gesto di apertura versifo Dayane Mello? L’ex gieffina nelle sue #igstories mette un collage di foto di bei momenti con l’amica in memoria del compleanno del fratello scomparso Lucas. I Rosmello sperano #rosalindacannavò #dayanemello #gfvip #rosmello pic.twitter.com/cBqeQwWBoQ — Vero_ gossip (@veracegossip) March 9, 2021

Rosalinda Cannavò si sfoga contro gli hater.

Soprattutto da quando ha litigato con Dayane e in tv ha dichiarato di non aver nulla da dirle, sui social migliaia di ragazze hanno iniziato ad attaccare Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina si è sfogata in una serie di storie ed ha chiesto tutti di smetterla con gli insulti.

“Era da un po’ che non mi facevo sentire. Adesso voglio dedicarmi di più alla mia vita. Sicuramente non è bello ricevere degli insulti rivolti a me e alla mia famiglia. Però dopo i momenti di sconforto voglio risollevarmi. Quindi voglio focalizzarmi sui miei affetti e sulle cose positive. Cercherò di rispondere a tutti comunque. Voglio bene a tutte le persone che mi sostengono. Mi chiedo però se finirà mai tutta la cattiveria nei miei confronti e rivolta anche alle persone a cui tengo”.