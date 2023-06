Rosalía , la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Rosalía in concerto in Italia nel 2023: la scaletta con tutte le canzoni della popstar spagnola famosa in tutto il mondo.

Quando si parla di spettacoli energici e di una presenza scenica straordinaria, il nome di Rosalía emerge con forza sulla scena internazionale. Questa popstar spagnola, talentuosa e inimitabile, ha in pochi anni conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo grazie a una musica eclettica, a una voce potente e a uno stile unico che fonde sia la tradizione, le sue radici iberiche, che la modernità.

Vincitrice di dodici Latin Grammy, nonostante sia ancora giovanissima, la cantante è pronta a infiammare metaforicamente l’Ippodromo SNAI di Milano per l’unica data italiana del suo tour nel 2023. Scopriamo insieme la possibile scaletta del suo attesissimo concerto.

Rosalía in concerto a Milano

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il 23 giugno, la cantante spagnola sarà finalmente protagonista a Milano, in uno degli appuntamenti più attesi degli I-Days, uno dei principali festival musicali in Italia in questo inizio dell’estate.

Rosalia

Un appuntamento unico per lasciarci travolgere dall’energia travolgente della cantante spagnola. Attraverso una fusione di flamenco, urban e pop, Rosalía ha creato un suono distintivo e ogni sua esibizione diventa un viaggio coinvolgente, nonostante una discografia ancora non ricchissima, vista la sua giovane età (tre album in studio pubblicati fin qui). Motivo in più per correre ad ascoltarla dal vivo, a prescindere dalla conoscenza che abbiamo del suo repertorio.

La scaletta dei concerti

Da tempo ormai i fan di lunga data stavano aspettando questo appuntamento. Ma quali saranno le canzoni presenti nella scaletta dell’artista spagnola? A prescindere da possibili cambiamenti dell’ultimo secondo, magari con qualche omaggio al Bel Paese, è probabile che potremo ascoltare i brani presentati dall’artista durante i suoi ultimi concerti.

Ecco quali potrebbero essere i brani scelti e l’ordine di esecuzione:

– Saoko

– Bizcochito

– La Fama

– Disputa/Bulerias

– La noche de anoche

– Linda

– Diablo

– Despacha

– Llylm

– Blinding Lights (cover The Weeknd)

– Hentai

– Candy

– Motomami

– La combi Versace

– Con altura

– Beso

– Vampiros

– Héroe

– Malamente

– Chicken Teriyaki

– Cuuuuuuute