Rosalía: la regina della musica spagnola

Rosalía si è affermata come un’artista pop molto amata a livello globale, con una carriera promettente fin dagli esordi. Con il suo album “Lux”, la cantante spagnola scala le vette delle classifiche globali e conquista tutti gli ascoltatori in un modo ancora più grandioso. L’album “Lux” è stato rilasciato dopo 3 anni di lavoro e ha prodotto una creazione unica e complessa dove lingue, registri e stili musicali si combinano per dare vita al progetto dell’artista.

Rosalía avrà sicuramente grandi riconoscimenti per questo lavoro, che le ha permesso di battere diversi record internazionali e diventare una delle voci più amate del mondo. I guadagni per il nuovo album saranno elevati, considerando gli ascolti, e l’ulteriore celebrità della cantante le permetterà di aumentare anche i guadagni derivanti da album e concerti, tra cui eventi, collaborazioni e altri prodotti artistici.

Il patrimonio di Rosalía è già sorprendente, con stime che lo valutano a oltre 50 milioni di dollari, provento del suo talento artistico tra dischi, diritti d’autore e concerti, ma pure delle collaborazioni pubblicitarie e di un’attenta attività imprenditoriale. Parte dei guadagni deriva inoltre dai seguiti profili social dell’artista, e dalla sua azienda di servizi legati alla comunicazione digitale, che nell’ultimo anno ha segnato un fatturato di oltre 12,5 milioni di euro.

La cantante ha anche investito nel settore immobiliare, con l’acquisizione di proprietà di lusso in Catalogna, e ha fondato una società di produzione culturale e un’azienda operante nel settore immobiliare. I soldi guadagnati con i suoi successi vengono investiti per fruttare ancora di più, permettendo alla cantante di dedicarsi alla musica e alla beneficenza. Recentemente, ha annunciato l’apertura di una fondazione per l’aiuto dei gruppi sociali più vulnerabili e altri problemi sociali.