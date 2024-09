ROSALÍA: il nuovo singolo “Omega” con RALPHIE CHOO [Scopri il video]

In occasione del suo compleanno, ROSALÍA ha sorpreso i fan con il lancio del nuovo brano “OMEGA”, featuring Ralphie Choo. L’artista descrive “Omega” come una celebrazione del trovare ciò che si desidera e della determinazione a non lasciarlo andare. Il pezzo trasmette un’intensità emotiva, evocando la sensazione di voler essere insieme a chi si ama. ROSALÍA ha condiviso quanto sia stato un piacere lavorare con Ralphie, definendolo un “uragano di energia” in studio. Ha sottolineato la sua creatività, positività e generosità. Prima di incontrarsi in studio, i due artisti hanno scambiato molte canzoni, riscontrando affinità nei gusti musicali. L’energia reciproca ha reso il processo di scrittura e la registrazione del video un momento di gioia e divertimento. ROSALÍA si è dichiarata grata per l’opportunità di collaborare con un artista talentuoso come Ralphie.

“OMEGA” arriva dopo una serie di collaborazioni di successo, tra cui “New Woman” con LISA (Lalisa Manobal), che ha riscosso notevoli successi a livello globale, totalizzando oltre 166 milioni di stream e 77 milioni di visualizzazioni per il video. Questa hit ha debuttato addirittura al 97° posto della Billboard Hot 100. Inoltre, nel 2023, ROSALÍA ha anche prestato la sua voce al brano “Oral” di Björk.

Il video di “OMEGA”, che accompagna il brano, è stato girato a Los Angeles e diretto da Stillz, con cui ROSALÍA ha precedentemente collaborato. Le immagini catturano i due artisti mentre si divertono sulle montagne russe, riflettendo l’energia e l’entusiasmo che caratterizzano la loro collaborazione.

Questo nuovo singolo non solo segna un ulteriore passo nella carriera di ROSALÍA, ma dimostra anche la sua continua evoluzione come artista in un panorama musicale in costante cambiamento e crescita.