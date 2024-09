Rosalía: il nuovo album in arrivo

È ufficiale: Rosalía sta preparando un nuovo album. In un’intervista rilasciata a Highsnobiety e pubblicata martedì 3 settembre, la superstar spagnola ha confermato che il suo quarto disco in studio è in lavorazione.

“È stato un processo. Sono cambiata molto, ma allo stesso tempo mi sto ancora concentrando sulle stesse cose”, ha dichiarato Rosalía alla rivista tedesca di moda e lifestyle. “È come se avessi ancora le stesse domande e lo stesso desiderio di rispondere. Ho ancora lo stesso amore per il passato e la stessa curiosità per il futuro”.

Rosalía ha parlato anche del suo nuovo contratto con Dior, del suo rapporto con la stilista italiana Maria Grazia Chiuri, di come l’amore sia “un disturbo e allo stesso tempo un superpotere” e altro ancora. Ha anche detto che la sua più grande influenza oggi è la lettura di libri.

L’artista 31enne ha accennato a un nuovo album attraverso una serie di post sui social media. Lo ha fatto in modo più diretto quando il 9 giugno la sua hit merengue Despechá ha superato il miliardo di stream su Spotify, diventando la prima artista spagnola solista a raggiungere questo traguardo su quella piattaforma. “Spero che la vita mi permetta di condividere molte altre canzoni. Per ora sto ancora lavorando al nuovo album e posso solo dire che l’attesa ne varrà la pena”, ha scritto allora nella didascalia di Instagram.