Rosalia ha seguito Manny Hp su Instagram, è nata una nuova coppia?

“La” Rosalia ha iniziato a seguire su Instagram Manny Hp, un fatto che ha suscitato molto interesse. Negli ultimi due anni, Manny Hp è diventato un creator di contenuti per adulti su OnlyFans, ma la sua popolarità è decollata nel 2022 grazie a TikTok, dove ha realizzato video ricette caratterizzate da una forte componente di s3ssualizzazione. Le sue video ricette mettono in risalto tutto tranne che la preparazione del piatto stesso, con un focus particolare sulla sua figura e sull’uso di vari alimenti in contesti provocatori.

I suoi video sono caratterizzati da situazioni sorprendenti e scabrose, come quando schiaffeggia una fetta di carne, misura una melanzana con un righello o massaggia un cetriolo. Anche la sua tecnica di pulizia del pollo è poco convenzionale, con le dita che entrano all’interno dell’animale. Tuttavia, il video che gli ha garantito una notorietà ancora maggiore è stato quello in cui apre un cocomero usando le braccia, anziché un coltello, una scena che ha catturato l’attenzione del pubblico, tanto da portarlo anche nel programma di Barbara d’Urso.

Questo stile di cucina alternativo e audace ha permesso a Manny Hp di conquistare un vasto seguito, attirando non solo gli appassionati di cucina, ma anche chi è attratto dai contenuti più trasgressivi. La sua capacità di mixare ricette e provocazione gli ha conferito un’immagine distintiva nel panorama dei creator, facendo sì che la sua popolarità sia in continua espansione.

La decisione di Rosalia di seguirlo potrebbe essere vista come un riconoscimento del suo talento e della sua capacità di catturare l’attenzione. In questo modo, si sottolinea come l’intersezione tra cultura pop, social media e contenuti per adulti stia diventando sempre più comune, dove le personalità pubbliche non esitano a interagire e supportare creatori di contenuti che osano sfidare le convenzioni.

In sintesi, Manny Hp ha saputo coniugare il mondo della cucina con elementi di seduzione, rendendosi protagonista di una nuova forma di intrattenimento che sembra attrarre una vasta gamma di followers, tra cui figure celebri come Rosalia. L’interesse crescente per i suoi lavori segna un’evoluzione nel modo in cui vengono percepiti e consumati i contenuti sui social media.