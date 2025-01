Rosa Vespa e la Neonata Rapita a Cosenza: Un’Analisi della Gravidanza Isterica

Dopo la riconsegna della neonata rapita a Cosenza, emergono domande su Rosa Vespa e il suo compagno Aqua Moses. In particolare, ci si interroga sulla possibilità che il forte desiderio di maternità di Rosa Vespa possa haberle provocato una gravidanza isterica. Massimo Picozzi, psichiatra e criminologo, spiega che per avere una gravidanza isterica è necessario che la donna ne sia inconsapevolmente convinta. Tuttavia, Picozzi esclude questa possibilità per Rosa, suggerendo invece che dietro la sua situazione ci sia una volontà di dissimulazione perfetta.

Nel frattempo, Aqua Moses è stato scarcerato poiché il giudice ritiene che fosse all’oscuro del piano della moglie. Durante l’interrogatorio, Moses ha affermato di non sapere nulla della progettazione del rapimento. Picozzi conferma che è possibile che mariti non si accorgano delle gravidanze delle loro mogli, citando casi precedenti in cui nemmeno i medici si erano accorti di alcune gravidanze.

Attualmente, Rosa Vespa rimane in custodia cautelare, mentre Aqua Moses, pur essendo stato scarcerato, è ancora formalmente indagato per il rapimento della piccola Sofia. Rosa ha dichiarato di aver organizzato il sequestro autonomamente, esonerando il marito da qualsiasi responsabilità. Le indagini continuano, e sia il pubblico ministero che il giudice hanno ritenuto affidabile la versione di Aqua Moses.