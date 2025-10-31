Rosa Perrotta rifiuta il terzo figlio: il suo sfogo su Instagram

Rosa Perrotta, nota ex tronista di Uomini e Donne, ha espresso un profondo sfogo su Instagram riguardo all’argomento del terzo figlio. In una lunga riflessione, ha spiegato perché non ha intenzione di allargare la sua famiglia, nonostante le pressanti domande dei fan. Insieme al compagno Pietro Tartaglione, Rosa è madre di Domenico Ethan, di sei anni, e Mario Achille, che compirà quattro anni a breve.

Perrotta ha rivelato di ricevere quotidianamente centinaia di messaggi in cui le viene chiesto di avere una figlia, evidenziando l’inopportunità di tali domande, che spesso violano la sua privacy. Ha sottolineato che, mentre molti sognano una famiglia perfetta, la realtà può essere molto diversa. Spiegando le sue motivazioni, ha detto di sentirsi sola nella sua nuova città, senza la vicinanza dei genitori, e che la dipendenza da aiuti esterni è spesso frustrante.

Riflettendo sulla sua maternità, ha ammesso di sentirsi stanca e di faticare nel mantenere l’equilibrio tra i vari ruoli della sua vita. La paura di non avere abbastanza tempo per i suoi due bambini, per il compagno e per i genitori che invecchiano la pesa moltissimo. Ha anche espresso il timore che una possibile terza gravidanza possa compromettere la sua salute, considerando i rischi di un terzo cesareo.

Infine, Perrotta ha parlato della distanza tra la sua vita reale e l’immagine che viene proposta sui social, avvertendo che la perfezione non esiste e che ciascuno deve apprendere ad apprezzare ciò che ha. Ha concluso che, mentre le voci su un terzo figlio continuano, la sua priorità è migliorare se stessa e crescere bene i suoi due figli.