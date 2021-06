Rosa Perrotta è stata una delle naufraghe protagoniste dell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi: una delle più belle di Mediaset nonché una delle più trash fra il droga-gate, la Cipriani, Giucas Casella ed il clistere di Nadia Rinaldi.

Come ricorderete, infatti, nel corso di una delle dirette con Alessia Marcuzzi la Rinaldi, durante un battibecco con l’ex tronista, la Rinaldi le rinfacciò di averle fatto un clistere: “Quando stavi male sono venuta e ti ho fatto un clistere, mia cara, per farti stare meglio”. Esclamazione a cui la Perrotta rispose urlando: “Sei una signoraaaa! Brava!“.

A distanza di anni il clistere è tornato protagonista de L’Isola dei Famosi, edizione spagnola, con protagonista Gianmarco Onestini.

A Gianmarco Onestini viene fatto un clistere a Supervivientes, le immagini online creano una polemica https://t.co/gnKA4efM1d — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2021

Rosa Perrotta: “Il clistere all’Isola? So cosa si prova!”

Intervistata da Casa Chi, come ripreso dal portale BlogTivvu.com, Rosa Perrotta ha così commentato il suo clistere e quello di Onestini. Insomma, parliamo di argomenti elevati oggi.

“Il clistere? Non è una bella roba da vivere, so in primis cosa si prova in quelle circostanze. Non è piacevole viverle quelle robe, vederle poi spiattellate così, lo trovo veramente brutto, di pessimo gusto ed ai limiti della decenza. Io sarei impazzita se avessero fatto una roba del genere con me. Me l’ha fatto un concorrente, è stata secondo me poco carina ma è stata ripagata secondo me allo stesso modo perché poi eravamo in nomination e abbandonò di lì a pochissimo l’Isola Nadia, quindi… anche l’Italia non ha apprezzato questa ‘carineria’, questo gesto un po’ così ‘raffinato’… Lo ha usato contro di me in maniera becera tra l’altro“.

E su Gianmarco:

“Non so se fosse consapevole che venisse ripreso. Se lo era è veramente una roba grave. Va bene la dinamica, va bene tutto, lo share, ma a questi livelli non credo che sia accettabile una cosa del genere. Parliamo anche di diritti basilari umani che vanno tutelati. Va bene lo show ma non è bello da vivere né da far vedere“.