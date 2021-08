La storia tra Rosa Di Grazia e Deddy è finita non appena lui è uscito dalla scuola di Amici. I due ragazzi hanno smesso di seguirsi sui social e lei ha confermato la fine della relazione: “La storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno“.

Ieri però i fan della ballerina si sono accorti che il cantante di 0 Passi ha messo dei like ad alcuni tweet non proprio carini nei confronti della sua ex ed è scoppiato il putiferio.

Raga ma è serio?,dopo tutto quello che rosa gli ha dato,dopo tutto l’affetto,l’amore e tutto il sostegno che si potesse desiderare tu ora la ricambi così??,è una ragazza così educata e di una maturità incredibile! Sempre dalla tua parte amore💞@RosaDiGrazia1 💞 — _Rosamyhappiness_ (@_Rosa_deddy_) August 2, 2021

Ovvio che i rapporti non sono più buoni da diverso tempo, però,a livello di social non l’hanno mai fatto vedere,più che altro facevano vedere indifferenza (più di lei, dato che lui andava mettendo il like pure alla coreografia)..Ieri sera, però,non me l’aspettavo davvero sti like — Azzu. B (@AzzuB2) August 3, 2021

La replica di Rosa Di Grazia.

L’ex alunna di Amici è sbottata e ha specificato di aver voltato pagina, per questo ha chiesto a chi la segue di non fare guerre, perché non ne vale la pena: “Basta a tutto questo. Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto. A tutto c’è un limite. Ho chiesto di voltare pagina e rispetto. Io ad oggi sono felice. A voi che mi sostenete, non fate la guerra, non ne vale la pena. Vi voglio bene“.

Mi sembra chiaro che i rapporti tra i due non siano dei migliori.

Basta a tutto questo.

Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto.

A tutto c’è un limite.

Ho chiesto di voltare pagina e rispetto

Io ad oggi sono felice. 🙏🏼 — Rosa Di Grazia (@RosaDiGrazia1) August 2, 2021