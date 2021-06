Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati. Dopo settimane di rumor, silenzi e domande senza una risposta, la ballerina ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare perché la storia d’amore con il cantante, nata sotto l’occhio delle telecamere di Amici di Maria De Filippi, è naufraga una volta tornati alla vita di tutti i giorni.

Già un paio di settimane fa Deddy aveva confessato di sentire poco Rosa perché aveva altri impegni ed ora la Di Grazia lo ha praticamente confermato: la storia è finita perché fuori non ha mai avuto un inizio. Col finire della trasmissione, insomma, a Deddy è scemato pure l’amore per la ballerina.

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”.

E ancora:

“Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene.Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io.

Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a “ricominciare da me”!”.

Ora sono in molti a sperare che per Rosa Di Grazia si aprano gli studi di Uomini e Donne.