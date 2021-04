Rosa Di Grazia, nel periodo in cui è stata ad Amici, è stata spesso criticata dalla professoressa Alessandra Celentano ed ora che è stata eliminata ha finalmente rotto il silenzio.

“Cosa pensavo quando la Celentano mi criticava su ogni cosa? Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può piacere a tutti, si sarà sempre giudicati nel bene o nel male, l’importante è darsi un valore in primis noi stessi e di crederci sempre”.

Una risposta diplomatica che da una come la Di Grazia proprio non ci aspettavamo, considerando che dentro Amici è riuscita a litigare con chiunque.

Lo stesso ex fidanzato di Rosa Di Grazia, intervistato da FanPage, aveva bacchettato Alessandra Celentano per i modi usati per criticare la ballerina.

“Cosa penso dei metodi di Alessandra Celentano? Fa bene ma c’è un limite a tutto. Credo lo abbia superato. A Rosa ha detto che è una “mezza ballerina” di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un “mezzo uomo”. Quale effetto le fa il giudizio della maestra? Ci rimane male, ma il leone quando viene attaccato ruggisce. Ha ricevuto il premio assegnato da Pippo Baudo che è un bel riconoscimento. Rosa è una ballerina da spettacolo, gli altri sono puliti nelle esibizioni ma a livello espressivo peccano”.

Rosa Di Grazia, le parole su Lorella Cuccarini

Infine non sono potute mancare delle belle parole nei confronti di Lorella Cuccarini, la maestra che l’ha voluta nella scuola e che le ha permesso di arrivare al serale.