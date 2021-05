Lo scorso mese la ballerina di Amici Rosa Di Grazia è riuscita a conquistare siti e settimanali di gossip grazie al suo rapporto con Lorella Cuccarini e la sua storia d’amore con il cantante Deddy.

Da oltre una settimana, però, di Rosa Di Grazia si sono perse le tracce sui social e la cosa ha molto allarmato i suoi fan dato che questa è la settimana della finale di Amici che vede il suo compagno Deddy contendersi la vittoria con Sangiovanni, Alessandro, Giulia ed Aka7even.

Secondo quanto raccontato dalla ballerina su Facebook, il suo profilo Instagram sarebbe al momento irraggiungibile perché non riuscirebbe più a loggarsi.

“Eccomi ragazzi perdonatemi se mi faccio viva solo ora. Cercherò nei prossimi giorni di essere un po’ più attiva almeno qui. Purtroppo sto ancora risolvendo i problemi con Instagram e cercherò di tornare il prima possibile. Sono cose che possono succedere, ma appena avrò qualche notizia vi informerò”.

La ragazza – si legge su Webboh.it – ha spiegato che non riesce più ad accedere al suo profilo Instagram a causa di un problema tecnico: anche inserendo la mail e la password corretta Rosa non riesce ad accedere al suo profilo. Sta ovviamente cercando di recuperare il tutto ma non crede che il problema si risolverà a breve. Per rimanere in contatto con i fan cercherà però di utilizzare il più possibile Facebook e, visto che è poco utilizzato dai più giovani, ha chiesto di diffondere questa comunicazione”.

