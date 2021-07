Finito Amici è finita anche la storia d’amore tra Rosa Di Grazia e Deddy. I fan continuavano a sperare in un ritorno di fiamma, fino a quando lo scorso week end i due ragazzi hanno smesso di seguirsi su Instagram. Il cantante è stato attaccato per non aver mai voluto parlare della sua relazione e la ballerina perché non ha commentato il defollow. La 21enne ha rotto il silenzio e su Twitter ha spiegato ai fan che nei momenti di dolore non è necessario urlare al mondo di star male.

“Le parole e i gesti hanno un peso. Non per forza bisogna urlarlo o esternare quando si sta male! Rispetto”.

Ma saranno liberi di lasciarsi, defollowarsi senza essere giudicati? La loro era una storia nata in un programma tv e mai vissuta lontano dalle telecamere, i fan dovrebbero farsene una ragione.

Le parole e i gesti hanno un peso.

Non per forza bisogna urlarlo o esternare quando si sta male!

Rispetto 🙏🏼🌹 — Rosa Di Grazia (@RosaDiGrazia1) July 3, 2021

La canzone condivisa da Rosa Di Grazia.

L’ex Amica di Maria ha anche pubblicato il testo di un pezzo di Francesca Michielin: “Tu sei una favola“.

“Nella cameretta tu

sogni di volare via

guardati allo specchio

quanta luce hai

una stella tu sarai

Lacrime che nascondi

ma non ti arrendi mai

brillerai nell’oscurità

Guarda davanti a te

e vola più in alto che puoi

nata per correre

nata per vincere

tu sei una favola

Niente è impossibile

con l’amore che c’è in te

strade in salita

corse a ostacoli

ma una stella tu sarai”.