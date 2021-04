Rosa Di Grazia è stata forse la ballerina più criticata di questa edizione di Amici. Dopo la sua uscita la ragazza ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha rivelato che non esclude del tutto la carriera da Velina, ma ha aggiunto che non è quello che sogna.

“Se vorrei continuare a lavorare in televisione? Assolutamente sì. La velina? È pur sempre danza, ma non è quello a cui aspiro, il mio idolo resta Elena D’Amario, un mondo diverso. Il mio idolo è lei, lo è e lo sarà sempre. Ho sempre stimato Elena come ballerina e come persona, il primo giorno quando mi è stato assegnato il banco ho scelto il suo. È stato un onore immenso ritrovarsi in sala con lei. Vederla in tv non rende come vederla esibirsi dal vivo. In questi mesi è diventata come una sorella, un punto di riferimento”.

In effetti ha ragione Rosa, anche quella delle Veline è danza e non è certo un lavoro su cui sputare.

Rosa Di Grazia e le critiche.

“Mi dicono ‘bella che non balla’. Il mondo purtroppo è pieno di invidia… La bellezza l’ho sempre vista come un valore aggiunto. La maestra Celentano non è stata la prima a dirlo, ma a lungo andare questa frase da un orecchio mi entrava e dall’altro mi usciva. Ho sempre dimostrato il contrario lavorando sodo. Dicono che ho fatto la modella ma no, ho fatto qualche shooting, delle foto per me e per qualcosa di commerciale, ma nulla di eclatante”.