Tra i professionisti della nuova edizione di Amici ci sarà un volto che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi. Giulia Stabile dopo tanti rumor ha confermato che la rivedremo nel programma che ha vinto a maggio. Oltre alla ragazza di Sangiovanni però potrebbe tornare anche Rosa Di Grazia, le voci di corridoio sono state riportate anche da Novella 2000 e Coming Soon.

“Giulia, però, potrebbe non essere l’unica new entry tra i ballerini professionisti di Amici 21. Secondo molti, anche Rosa Di Grazia potrebbe tornare nella scuola in un ruolo inedito. Rosa Di Grazia potrebbe davvero fare il suo ritorno ad Amici 21. Il motivo? La stretta collaborazione nata tra l’ex allieva di Lorella Cuccarini e il coreografo Mattia Tuzzolino. Sarà davvero così? Staremo a vedere”.

I fan di Rosa dovrebbero frenare l’entusiasmo. Il fatto che la Di Grazia sia rimasta in ottimi rapporti con Lorella e che collabori con Mattia Tuzzolino non significa che tornerà sicuramente ad Amici. Personalmente ho molti dubbi in merito.

Giulia Stabile sul comeback nel talent di Canale 5.

“È stata Maria De Filippi. Lì per lì non ci ho capito nulla. Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì. In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione”.

Rosa Di Grazia l’uscita da Amici.