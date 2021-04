Rosa Di Grazia questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi & Canzoni dove ha parlato della sua esperienza ad Amici, di Deddy ed anche della maestra Alessandra Celentano.

“Spero con tutto il cuore che vinca Deddy. Per la danza, mi farebbe piacere se vincesse Martina, io e lei abbiamo avuto un percorso simile. Certo non voglio essere ipocrita e falsa, speravo di vincere io! Deddy è stato qualcosa di inaspettato, entrambi siamo entrati con un obbiettivo, lui la musica, io la danza. Ci siamo incontrati ed è scoppiato un amore. Credo nel destino. Mi sono innamorata di lui perché abbiamo avuto delle esperienze simili in passato. Deddy è vero, sincero, genuino, pieno di valori”.

La ballerina ha poi speso belle parole per Lorella Cuccarini che l’ha voluta nella scuola.

“Lorella mi ha detto: “Credo in te e vedo qualcosa in te” e mi ha sempre accompagnato con la stessa grinta e luce negli occhi. È stata la mia mamma chioccia. Dal primo giorno ha continuato a dirmi di avere sempre il focus e anche dopo l’uscita mi ha detto di essere una spugna, di non smettere mai di imparare”.

Rosa Di Grazia parla di Alessandra Celentano

“Quando sono partita per questa esperienza ero pronta a tutto, sapevo a cosa stavo andando incontro, che mi esponevo a un pubblico di milioni di persone e che non si può piacere a tutti, non mi ha mai impaurito il fatto di essere giudicata, non mi sono mai tirata indietro, ho affrontato tutto, ogni critica e ogni giudizio, volevo trarre da tutto qualcosa di costruttivo. La maestra Celentano l’ho sempre stimata e continuerò a farlo, è sempre stata onesta e ha detto il suo pensiero come io ho detto il mio, anche io ho il mio carattere e spesso o mi ami o mi odi. Ma sono stati i modi e le parole. Visto il rapporto tra maestra e ragazza di vent’anni alcune cose potevano risultare umilianti”.

E ancora:

“Amici è stato un sogno nel cassetto, come per ogni adolescente. All’inizio era qualcosa di inarrivabile, io ero la ragazza che a casa sul divano o sul letto sognava di stare sul quel palco e realizzare quel sogno, sono ancora incredula. Per me è stato un riscatto personale, una rivincita, sia per il mio vissuto personale sia perché fino a oggi non c’era stato qualcuno in particolare che avesse creduto in me fin dal primo giorno”.

Una concorrente che sicuramente ci ricorderemo, nel bene e nel male.