Rosa Di Grazia ha solo 20 anni ma in passato ha più volte tentato di entrare nel mondo dello spettacolo. Lo ha fatto quando ad Amici c’era il professore Timor Steffens (che la bocciò al primo provino) e lo ha fatto calcando le passerelle delle selezioni di Miss Mondo.

La foto del concorso di bellezza è sempre stata presente sul suo profilo Instagram, ma è tornata virale nella giornata di oggi quando un fan della trasmissione se n’è accorto e l’ha pubblicata su Twitter.

Rosa a MISS MONDO Non so perché ma mi fa ridere 🤷🏻‍♀️#amici20 pic.twitter.com/Sr7ntD747J — Lara.02 (@LaCroft02) April 1, 2021

La ballerina più sgraziata della storia di Amici di Maria De Filippi è ugualmente riuscita ad arrivare al serale (grazie a Lorella Cuccarini) e la sua fama al momento è alle stelle fra drammi, liti e pianti.

Rosa Di Grazia probabilmente non ha molta tecnica a livello di danza, ma ha personalità da vendere e per questo in molti hanno già incrociato le dita per averla nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

*SPOILER*

La nuova puntata del serale di Amici è stata registrata ieri sera e la ballerina è finita al ballottaggio proprio con il cantante Deddy, suo fidanzato. Uno di loro uscirà, ma lo scopriremo solo durante la diretta. Quale sarà il suo destino?

Il loro è un amore nato proprio in tv: Rosa stava insieme ad un tale di nome Filippo quando è entrata nella scuola di Maria De Filippi, salvo poi lasciarlo per intraprendere una relazione con il cantante Deddy, suo compagno di classe.