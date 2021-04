Rosa Di Grazia è stata eliminata da Amici e dopo la fuoriuscita di Tommaso Stanzani mi è sembrata una cosa scontata e giusta. A livello di danza, infatti, la ballerina ha molte lacune tutte sempre ben sottolineate da Alessandra Celentano che fin dalla prima puntata l’ha presa di mira.

Al di là delle sue competenze danzerecce, però, Rosa Di Grazia è stata un’ottima concorrente televisiva ed ha saputo creare a sua insaputa numerose dinamiche avendo sia litigato (con tutti) e amoreggiato (col cantante Deddy).

Eliminata proprio contro Deddy, la ballerina ha così reagito:

“L’eliminazione? E’ già da ieri che me l’aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante che ho qua dentro. Ma è stato più gradevole perdere con lui. E’ stato un percorso di alti e bassi, sono stata quella messa più in discussione, ma ne ho sempre fatto qualcosa di costruttivo per cercare di crescere: è stata l’esperienza più bella della mia vita. E’ stato bellissimo nonostante tutti i bassi che ci sono stati, tutte le critiche e tutti i giudizi. Non si può piacere a tutti”.