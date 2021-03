Non solo Alessandra Celentano, ma altri professionisti del mondo della danza non apprezzano il lavoro di Rosa Di Grazia. Ma se i Choros Ballet

si sono limitati a commentare le coreografie dell’alunna di Amici, un ex volto del programma l’ha bacchettata per il suo comportamento. A Giorgio Albanese non è piaciuto quando sabato sera la ballerina ha sbuffato dopo l’ennesima critica della Celentano.

“La danza è disciplina, per molto meno sarebbe successo il panico in Amici 14, che schifo!”

Il ballerino ha spiegato che il suo duro commento era rivolto alla reazione di Rosa e non alla sua danza.

“Volevo spendere due parole sulla storia condivisa oggi che prendeva Rosa come protagonista nella puntata di Amici di ieri sera, perché i messaggi che mi sono arrivati sono tanti e abbastanza brutti e soprattutto dalle cose che mi avete scritto non è stato compreso il mio messaggio. – riporta blogtivvu.com – Spenderò appunto delle parole domani solo perché sono appena rientrato a casa dopo una giornata di sala prove. Intanto vi invito in generale a non trarre conclusioni affrettate sempre e comunque. Voi non siete nessuno per giudicare un ballerino e una persona che in questo momento sta lì dentro in una così grande vetrina. Ho scritto che schifo contro Rosa Di Grazia, sono schifato perché lasciano passare un allievo che risponde all’insegnante in maniera brutta. In vita mia ho sentito giudizi peggiori che sono stati affrontati con più educazione.Ho visto casi in cui qualcuno rispondeva ad un coreografo e in quei casi la persona in questiona pagava anche con il licenziamento. Non mi piace che venga trasmesso quel messaggio”.

Io invece più che su Rosa che sbuffa, mi concentrerei sui punti che la giuria le ha dato a discapito di Tommaso. Un po’ come se in una sfida di estensione Celine Dion perdesse con Elettra Lamborghini.

Rosa Di Grazia, le critiche dei telespettatori.

Il problema di questa edizione sono la Cuccarini e la giuria.

Come si fa a preferire Rosa a questo #Amici20 pic.twitter.com/DwanS7AbDU — ᴬ (@axxocean) March 27, 2021

Leonardo eliminato stasera per colpa di questo punto dato a Rosa e non a Tommaso. #Amici20 pic.twitter.com/7MzNR7WgrV — Mr Alex (@Misteralextv) March 28, 2021