Non solo Sangiovanni e Giulia Stabile, Martina Miliddi e Aka7even, nella scuola di Amici 20 è nata anche la storia tra Rosa Di Grazia e Deddy. Prima dell’uscita di lei, i due si sono mostrati innamoratissimi e disperati per la separazione momentanea. Eppure la ballerina non ha supportato (pubblicamente) il suo ragazzo per la finale. Molti hanno quindi pensato ad una crisi, o addirittura alla rottura. Ipotesi confermata quando in una diretta il cantante ha rivelato: “Come va con lei? Allora ragazzi in realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene“.

Qualcosa però deve essere cambiato in questi giorni, perché ieri l’ex amica di Maria è stata beccata in un locale mentre cantava 0 Passi con la mano sul cuore. A questo punto è facile pensare che i due abbiano solo attraversato un periodo di crisi e non si siano mai lasciati. Nel dubbio è vietato fare domande su Rosa Di Grazia nelle interviste di Deddy.

Rosa Di Grazia: il video mentre canta 0 Passi.

Ma questa è donna Rosa che canta 0 passi da te con la mano sul petto, che meraviglia pic.twitter.com/F6yR7dh8ux — AMICI NEWS (@amicii_news) May 30, 2021

andiamo ad ascoltare tutti 0 passi e possibilmente facciamolo con la mano sul cuore come Donna Rosa 🌹 buonanotte così 🌙 (video di ieri pomeriggio pubblicato da una ragazza che si trovava nello stesso posto di Rosa) #DonnaRosa #deddy #rosaededdy #deddyrosa pic.twitter.com/gJADKxRrID — sentochemainientecambieràquelchesento (@tiamotantovinci) May 30, 2021